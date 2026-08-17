Вместо "Саньки" сажаю этот экзот-триколор – и урожай собираю тазами: вкус помидоров медовый, а фитофтора обходит их стороной

Томат "Кленовый сироп" представляет собой среднеспелый индетерминантный сорт, отличающийся не только оригинальным названием, но и уникальными характеристиками.
Особенности сорта
Ключевой особенностью являются крупные плоды массой от 300 до 500 граммов, обладающие уникальным теплым оттенком, напоминающим осеннюю листву. Высокорослые кусты, достигающие 2,5 метров, обеспечивают обильный урожай, идеально подходящий для приготовления соков, соусов и свежих салатов.
История создания
Сорт томата был разработан в рамках современных селекционных программ, направленных на совершенствование не только агротехнических, но и декоративно-вкусовых качеств. Его появление обусловлено возрастающим интересом садоводов к так называемым «триколорам» — томатам с многоцветной окраской, часто сочетающей несколько оттенков.
Характеристики плодов
Окраска плодов на ветках не всегда привлекает внимание. Она характеризуется как сложная и многогранная, включающая бурые, малиновые, жёлтые и зелёные оттенки. Несмотря на их умеренную выраженность, при интенсивном солнечном освещении наблюдается эффект "игры" цвета.
В разрезе томат "Кленовый сироп" представляет собой калейдоскоп цветов, создавая впечатление разноцветного вихря, сравнимого с ларцом самоцветов. Подобная окраска традиционно классифицируется как "триколор".
Вкусовые качества отличаются выраженностью: сладко-острый, насыщенный вкус, который можно охарактеризовать как совершенный.
Личный опыт
Сорт " Кленовый сироп" сажаю уже второй год, и он занял прочное место среди моих любимцев. Яркая окраска на разрезе, исключительный вкус – все это делает сорт по-настоящему уникальным.
Ранее мы рассказали о сорте "Мятежный звездный истребитель".