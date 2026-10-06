Янтарная комната: тайна «восьмого чуда света» и её второе рождение

Оригинал комнаты не найден по сей день.

Представьте зал, стены которого от пола до потолка горят теплым золотым светом. Это Янтарная комната. О ней слагают легенды, её следы ищут уже почти век, а туристы со всего мира выстраиваются в очереди, чтобы увидеть её своими глазами.

Аккредитованный экскурсовод, лектор, член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева рассказала "Городовому" историю этого удивительного шедевра: от королевского подарка до мистического исчезновения и чуда реставрации.

Необычный подарок для Петра I

История комнаты началась в начале XVIII века в Пруссии. Местный король Фридрих Вильгельм I подарил янтарные панно российскому царю Петру I в знак дружбы.

Петр ответил практичным жестом. Взамен он отправил прусскому королю 55 рослых русских солдат-гренадеров для королевской гвардии и кубок собственной работы.

Сначала янтарные панели лежали без дела. Но дочь Петра, императрица Елизавета, решила украсить ими свою резиденцию в Царском Селе.

Зал оказался слишком большим, поэтому знаменитый архитектор Растрелли придумал решение: он добавил зеркальные пилястры, позолоту и картины из камня. Получился настоящий шедевр, который современники прозвали «восьмым чудом света».

Куда пропало сокровище?

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Царское Село быстро захватили немецкие войска. Спрятать огромные янтарные стены музейщики не успели.

"В 1941 году, после нападения Германии на СССР, немецкие войска комнату демонтировали и вывезли в ящиках в Кёнигсберг, с тех пор её судьба остаётся одной из главных исторических загадок прошлого", - говорит эксперт.

Весной 1945 года город штурмовали советские войска. Замок сгорел, а комната… просто исчезла.

Что с ней случилось — главная загадка до сих пор. Есть три популярные версии:

Она сгорела во время пожара в замке.

Её спрятали в секретных подземных бункерах или затопленных шахтах Германии.

Ящики погрузили на корабль «Вильгельм Густлофф», который пошел ко дну в Балтийском море.

Оригинал не найден по сей день.

20 лет труда и 6 тонн янтаря

В 1979 году в СССР приняли смелое решение — восстановить комнату с нуля. Это был невероятный вызов. У мастеров не было цветных фотографий комнат — только старые черно-белые снимки и один случайный цветной слайд.

Секреты старых мастеров пришлось разгадывать заново: как красить янтарь, как его нагревать, как крепить на стены.

"Однако спустя десятилетия началось её возрождение. Работа стартовала в 1979 году и продолжалась 20 лет. Мастера, вооружившись старыми чертежами и калининградским янтарём, шаг за шагом возвращали утраченный шедевр к жизни. На проект ушло более шести тонн янтаря, и, конечно, бесценный труд и талант реставраторов. В 2003 году мир увидел воссозданную Янтарную комнату", - рассказывает Анна Богачева.

Как увидеть шедевр сегодня

Янтарная комната находится в Екатерининском дворце (музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкин под Санкт-Петербургом).

Если вы планируете поездку, учтите несколько простых правил:

Билет «только в Янтарную комнату» купить нельзя. Она входит в общий обзорный маршрут по парадным залам дворца. Это к лучшему — по пути вы увидите роскошные интерьеры царской эпохи. Вход — строго с экскурсией. Янтарь — хрупкий и капризный материал. В зале поддерживают особый микроклимат, поэтому группы пускают по расписанию. Билеты лучше брать заранее. В сезон и на выходных спрос огромный. Проще всего оформить визит онлайн на официальном сайте музея.

Увидеть мягкое сияние янтаря вживую — это впечатление, которое останется с вами навсегда.

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