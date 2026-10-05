Легендарные «Кресты» превращают в музей: как это будет и что ждет посетителей

Знаменитый следственный изолятор на Арсенальной набережной в Петербурге начинает новую жизнь.

Раньше стены из красного кирпича наводили страх. Здесь отбывали наказание, ждали приговоров и отчаянно надеялись на свободу тысячи людей. Теперь бывшую тюрьму превращают в современное общественное пространство.

Главным ядром этого места станет музей. Его концепцию уже согласовала компания «КВС».

Где именно появится музей?

Под новую экспозицию отдали весь подземный этаж в одном из корпусов (в так называемом луче креста №1).

Архитектуру комплекса трогать не будут — это памятник исторического наследия. Создатели хотят сохранить мрачную аутентичность места, но при этом сделать его комфортным и понятным для современного человека.

Два взгляда: «Человек» и «Система»

Всю историю места раскроют через две главные темы.

«Человек» — это истории тех, чья жизнь переплелась с «Крестами». В этих стенах в свое время сидели поэты Иосиф Бродский и Николай Заболоцкий, ученый Лев Гумилев и многие другие знаменитые люди.

— это истории тех, чья жизнь переплелась с «Крестами». В этих стенах в свое время сидели поэты Иосиф Бродский и Николай Заболоцкий, ученый Лев Гумилев и многие другие знаменитые люди. «Система» — это взгляд на «Кресты» как на четко работающий механизм. Гостям покажут, как был устроен быт СИЗО, по каким правилам жили арестанты и как несли службу надзиратели.

Выбери свою роль: интерактив и мультимедиа

Это не будет привычный скучный музей с пыльными витринами. Конечно, реальные вещи заключенных, письма и архивные документы здесь покажут. Но главное — это мультимедийные технологии.

Посетителям предложат сыграть в своего рода интерактив. Вы сможете выбрать «ролевой маршрут» и пройти по комнатам с определенной точки зрения.

Например, посмотреть на быт «Крестов» глазами арестанта, надзирателя или следователя. Часть этих сценариев пока держится в секрете.

Лекторий для будущих сыщиков и адвокатов

Музей станет не просто туристической точкой, но и учебной базой. Внутри оборудуют лекторий.

Здесь планируют проводить занятия для студентов профильных вузов. Будущие криминалисты, адвокаты, юристы и работники исправительных учреждений смогут изучать историю пенитенциарной системы страны на реальных примерах.

Что дальше?

Подземный музей — это только начало. Он станет частью огромного общественного пространства, в которое планируют превратить весь комплекс «Крестов».

Экспозиция не ограничится стенами здания и выйдет на уличную территорию. Подробности о том, что именно появится во дворах бывшей тюрьмы, разработчики обещали раскрыть в ближайшее время.

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