Ездить станет проще: дорогу от Токсово до Новоприозерского шоссе достроят к середине октября

Под Токсово доделывают 7 километров идеального асфальта.

Местные водители скоро вздохнут с облегчением. В востребованном Всеволожском районе Ленинградской области заканчивается масштабный ремонт дороги. Путь от Токсово до трассы А-121 «Сортавала» станет быстрым и ровным.

Где именно идет ремонт?

Дорожники обновляют участок протяженностью 7 километров. Маршрут начинается от Новоприозерского шоссе, проходит через деревню Рапполово и идет до самого въезда в Токсово, рассказали в Администрации Ленобласти.

Рабочие уже закончили основные работы:замену основания и сейчас укладывают финальный, верхний слой асфальта.

Почему эта дорога так важна?

Всеволожский район — один из самых густонаселенных в области, и трафик здесь всегда высокий. Для местных жителей эта дорога — главный путь к цивилизации.

По ней каждый день возят детей в детский сад в Рапполово.

По ней жители окрестных поселков выезжают в сторону Санкт-Петербурга.

Это популярный маршрут для туристов. Дорога ведет к Ново-Кавголовскому лесопарку.

Раньше из-за ям и латок здесь постоянно собирались пробки, а поездки выматывали водителей. Теперь дорога станет безопасной и комфортной.

Что осталось сделать и когда финиш?

Основную часть ремонта уже завершили. Сейчас строители доделывают автобусные остановки.

Вот план работ на ближайшее время:

До середины октября — докатать асфальт и поставить новые крытые павильоны на остановках. Сразу после этого — укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и нанести яркую разметку.

Ремонт идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Ленобласти сейчас активно обновляют именно те дороги, которые связывают небольшие поселки с крупными трассами и Петербургом.

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