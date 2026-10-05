Ездить станет проще: дорогу от Токсово до Новоприозерского шоссе достроят к середине октября

Местные водители скоро вздохнут с облегчением. В востребованном Всеволожском районе Ленинградской области заканчивается масштабный ремонт дороги. Путь от Токсово до трассы А-121 «Сортавала» станет быстрым и ровным.
Где именно идет ремонт?
Дорожники обновляют участок протяженностью 7 километров. Маршрут начинается от Новоприозерского шоссе, проходит через деревню Рапполово и идет до самого въезда в Токсово, рассказали в Администрации Ленобласти.
Рабочие уже закончили основные работы:замену основания и сейчас укладывают финальный, верхний слой асфальта.
Почему эта дорога так важна?
Всеволожский район — один из самых густонаселенных в области, и трафик здесь всегда высокий. Для местных жителей эта дорога — главный путь к цивилизации.
- По ней каждый день возят детей в детский сад в Рапполово.
- По ней жители окрестных поселков выезжают в сторону Санкт-Петербурга.
- Это популярный маршрут для туристов. Дорога ведет к Ново-Кавголовскому лесопарку.
Раньше из-за ям и латок здесь постоянно собирались пробки, а поездки выматывали водителей. Теперь дорога станет безопасной и комфортной.
Что осталось сделать и когда финиш?
Основную часть ремонта уже завершили. Сейчас строители доделывают автобусные остановки.
Вот план работ на ближайшее время:
- До середины октября — докатать асфальт и поставить новые крытые павильоны на остановках.
- Сразу после этого — укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и нанести яркую разметку.
Ремонт идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Ленобласти сейчас активно обновляют именно те дороги, которые связывают небольшие поселки с крупными трассами и Петербургом.
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