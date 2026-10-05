Идеальный порядок вместо хаоса в шкафах: как хранить крышки от кастрюль и сковородок - 5 толковых идей

Идеи для аккуратного хранения крышек

Одни из самых громоздких предметов на кухне — крышки от кастрюль. Они занимают много места, если просто лежат в ящике. А если оставить на кастрюлях, то тогда кастрюли не сложить одну в другую. 5 простых решений, как хранить крышки, предложил источник.



Органайзер для крышек. Его можно купить на маркетплейсах и в хозяйственном магазине. Он выглядит как вертикальная подставка с несколькими пазами. Крышки стоят отдельно друг от друга, не царапаются. Таких органайзеров можно купить минимум 2 — чтобы она стояла в ящике, а вторая, для самых ходовых крышек — на столешнице.



Держатели на внутренней стороне дверцы шкафа. Крышки вставляются ручкой вверх в специальные пазы. Это решение экономит место на столешницах, но предварительно нужно проверить, не мешают ли крышки закрывать дверцы и не теснят ли содержимое шкафов.



Выдвижные разделители в глубоких ящиках. Внутри ящика делают отдельную узкую секцию для крышек. Сами кастрюли удобно складывать одну в другую и хранить в том же ящике.



Система «ящик в ящике». Снизу хранятся кастрюли и сковородки, над ними - специальный выдвижной ящик для крышек. Пару найти очень просто, и они не мешают друг другу.



Рейлинг на стене. Для крышек, которые используются чаще всего, можно повесить полочку на штангу над рабочей зоной. Так они всегда будут под рукой.

Умные хозяйки сочетают несколько методов сразу. Например, используют рейлинг на стене и вертикальное хранение на дверце одновременно.

Изображение создано при помощи ИИ

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