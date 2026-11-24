«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени

Назван сорт огурцов, к которому стоит присмотреться

Зима оптимально подходит для подготовки к предстоящему дачному сезону. Опытные агрономы заблаговременно планируют посадки, уделяя особое внимание подбору сортов огурцов для получения раннего урожая свежей продукции.

Одним из наиболее перспективных раннеспелых гибридов является «Углич F1», характеризующийся универсальностью использования как в свежем виде, так и для консервации. Данный партенокарпический сорт отличается простотой в уходе, высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами плодов. Для него характерен букетный тип плодоношения: в пазухе листа формируется до 10 и более завязей при соблюдении агротехнических стандартов.

Благодаря своей скороспелости гибрид «Углич F1» пользуется заслуженной популярностью среди профессионалов и любителей, обеспечивая максимально быстрый сбор урожая.

Период созревания первых плодов составляет 40–50 дней с момента появления всходов. Урожайность с одного квадратного метра достигает 10,7 кг, при этом с одного растения можно получить до 5,5–6,5 кг продукции.

Гибрид формирует цилиндрические зеленцы длиной 9–11 см и диаметром 3–3,5 см, весом 80–90 граммов. Тёмно-зелёные плоды отличаются бугорчатой текстурой, сладковатым вкусом без горечи и универсальностью применения: они оптимальны для употребления в свежем виде, а также сохраняют плотность и хрустящие свойства при мариновании и солении.

Фото сгенерировано ИИ

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