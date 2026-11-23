Как приготовить соленую скумбрию с золотистой кожицей

Для приготовления домашней золотистой скумбрии не нужен жидкий дым или коптильня. Достаточно воспользоваться пряным рассолом, при этом рыба будет готовиться в обычной пластиковой бутылке.

Из-за чего скумбрия становится золотистой

Для придания красивого оттенка понадобится всего два ингредиента - чайная заварка и шелуха обычного лука. Они делают тушку золотого цвета, а специи придают пряность.

Что понадобится:

На литр воды нужно взять 1,5 ложки сахара и 3 столовые ложки соли. Также для рассола понадобится душистый перец, шелуха лука, гвоздика, лавровый лист, несколько ложек чайной заварки.

Смесь нужно довести до кипения, проварить в течение 10 минут, охладить и процедить, сообщает progorodnn.ru.

Как солить рыбу в бутылке

Заранее разморозьте скумбрию в холоде, удалите внутренности. Подготовьте чистую пластиковую бутылку объемом 1,5 литра, отрежьте верхушку.

Выложите целую скумбрию в емкость, залейте рассолом комнатной температуры, накройте пленкой и уберите в холодильник на 72 часа.

Готовую рыбу нужно обтереть салфетками, поместить на решетку и дать подсохнуть в холодильнике в течение 5 часов. Придать рыбе дополнительный блеск получится с помощью растительного масла.

Как выбирать рыбу для засолки

Качественная рыба должна иметь светлые глаза и жабры, не иметь повреждений, а также постороннего запаха. Идеальный вариант - приобрести охлажденную скумбрию. При выборе замороженной важно брать те тушки, которые имеют минимальное количество льда.

Личный опыт автора "Городового" Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже опробовала этот рецепт и осталась под впечатлением. Рыба получается невероятно нежной и красивой. Такую закуску смело можно подавать на любой праздничный стол. Отсутствие копченого вкуса является только преимуществом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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