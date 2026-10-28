Пирог из творога и изюма: нежный внутри, румяный сверху и из самых простых продуктов — вкуснота к чаю

Как приготовить вкусный творожный пирог к чаю - нужны лишь простые ингредиенты

Представьте пирог с румяной корочкой, мягкой серединой и насыщенным вкусом творога. Для приготовления выпечки достаточно перемешать ингредиенты, после чего отправить их в духовку - без лепки и возни с начинкой. Пирог прекрасно подходит к чаю.

Что понадобится

400 г рассыпчатого творога 5%, 160 г манки, 1 стакан кефира, 3 куриных яйца, 1/2 стакана сахара, 60 г масла сливочного, 10 г разрыхлителя, 10 г ванильного сахара, 1 щепотка соли, 80 г изюма.

Приготовление

Выложите манку в глубокую миску, залейте ее кефиром, перемешайте и дайте немного постоять. Яйца взбейте, всыпьте сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Добавьте творог, жидкое сливочное масло, разрыхлитель и манку с кефиром.

Изюм промойте, переложите его в тесто, хорошо размешайте, сообщает popcornnews.ru.

Выложите тесто в подготовленную емкость, разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 градусах в течение 50 минут. Верх пирога должен стать румяным.

Дайте остыть выпечке в течение 20 минут, извлеките из формы и подавайте к столу. Для украшения подойдет сахарная пудра.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова научилась делать текстуру выпечки еще более нежной и воздушной. Для этого необходимо взбить творог блендером, из-за чего в нем нет останется крупинок, а масса станет кремовой. Такой пирог будет таять во рту.

Фото: Сгенерировано ИИ

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