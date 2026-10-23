Вместо надоевшей шарлотки пеку невесомый «Кремэль» — яблочный пирог с нежнейшей текстурой

Как приготовить нежный яблочный пирог - затмит шарлотку

Можно приготовить пирог из яблок, который будет заметно отличаться от классической шарлотки. Здесь нет пышного бисквита, ведь его заменяет большое количество яблочных слоев, залитых нежным тестом.

Тесто после выпечки напоминает заварной крем. В сочетании с мягкими яблоками получается невероятно вкусно. Пирог “Кремэль” особенно хорош после полного остывания.

Что нужно для приготовления

500 г очищенных яблок, 80 г сахара, 3 куриных яйца, 100 г муки, 30 г сливочного масла, ½ стакана сливок, 1 пакетик ванилина, ½ лимона, 1 щепотка соли, сахарная пудра.

Приготовление

Яблоки нужно нарезать тонкими ломтиками, полить их лимонным соком и смешать с небольшим количеством цедры.

Яйца взбиваем с ванилином, сахаром, солью, сливками и сливочным маслом. Во время перемешивания добавляем муку. Тесто должно иметь жидкую консистенцию, сообщает popcornnews.ru.

Дольки яблок перекладываем в тесто, размешиваем. Подготавливаем прямоугольную форму, смазываем маслом и перекладываем тесто с яблоками.

Выпекать пирог необходимо в течение 50-55 минут при температуре 170 градусов. При необходимости выпечку можно накрывать фольгой. Пирог должен полностью остыть, постоять в холодильнике, после чего его можно подавать к столу. Не забываем про сахарную пудру.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит пирог “Кремэль” постоянно, так как он стал любимчиком в доме. Выпечка получится еще более ароматной и вкусной, если добавить небольшое количество корицы. Ее можно сыпать прямо в тесто. Приятный запах пирога будет стоять на всю квартиру. Во время приготовления выпечки не стоит открывать духовку, что сделает тесто более пышным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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