Стригу куст смородины «под ноль»: на следующий год получаю ягоды с кулак — простой способ увеличит урожай ягод вдвое

Улучшаем урожайность смородины с помощью обрезки

Если куст смородины стал старым, то можно забыть о хорошем урожае. У такой культуры ветви становятся толстыми, при этом молодая поросль практически перестает появляться. Обновить растение получится с помощью обрезки.

Какие части смородины нужно убирать

Большая ценность у черной смородины приходится на молодые побеги, возраст которых доходит до трех лет. Ветки старше четырех лет следует удалять, ведь на них заметно снижается урожайность. Благодаря прореживанию куст будет получать больше света и воздуха.

Удалять старые ветки необходимо практически полностью, ведь наличие больших пеньков только пойдет во вред. Также важно избавиться от сухих, больных частей куста. Лучше оставлять ветви разного возраста, а не только самые молодые.

В каких случаях потребуется радикальная обрезка

Профессор аграрного университета Пензы Александр Арефьев отметил, что полную обрезку можно проводить только в том случае, когда куст полностью состарился. В подобном случае все ветки срезаются полностью, а новый куст формируется из молодой поросли, которая появится весной.

Не стоит ждать от такого куста урожая уже в новом сезоне, так как ему потребуется время для нормального плодоношения, сообщает gazeta45.com.

Что влияет на размер ягод

Если обрезать смородину, то это вряд ли увеличит размер ягод, так как многое зависит от сорта. Для крупноплодных сортов важна не только обрезка, но и подкормки, поливы и высокое качество почвы.

Когда лучше проводить обрезку

Удобнее всего заниматься работами осенью, когда уже опали листья. Это позволит хорошо понимать, какие ветви нужно удалять.

Полезный совет

После обрезки важно обязательно обработать места срезов, что позволит уберечь куст от грибковых и вирусных заболеваний. Идеальным вариантом станет садовый вар или слабый раствор медного купороса. Также важно производить обрезку чистым инструментом, который был обработан перекисью или спиртом.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Использую пенопласт для утепления стен - конденсата не будет, если соблюдать эти правила: советы эксперта

Собрала веранду из пластиковых бутылок: получились крепкие стены - сквозняков нет, а внутри светло и тепло

Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок