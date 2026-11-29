Мантоварку в сторону: готовлю сочные домашние манты на обычной сковороде
Начинка включает говяжий и куриный фарш с обжаренными овощами и специями.
Ингредиенты
Для теста подготовьте следующее:
- мука – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- вода – 300 мл;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.
Для начинки нужны:
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говяжий фарш – 300 г;
- куриный фарш из бедер – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- приправы (базилик, итальянские травы, хмели-сунели, паприка, черный перец);
- соль.
Для тушения нужны растительное масло, вода (1 стакан) и соль (1 ч. л.).
Способ приготовления
Взбейте яйца с маслом, посолите и влейте 300 мл воды. Начните понемногу добавлять муку и замесите тесто – консистенция должна стать нежной, мягкой. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут.
Обжарьте лук и морковь до мягкости. Перемешайте оба вида фарша, добавьте к ним овощи и специи, посолите и поперчите – и перемешайте ингредиенты.
Разделите тесто на две части. Нарежьте их на кусочки, скатайте в шарики и тонко раскатайте. В центр положите фарш. Защипните тесто по центру и соедините боковушки, чтобы вылепить манты.
Смажьте сковороду маслом, разложите манты (они не должны касаться друг друга), смажьте маслом и их. Растворите в стакане воды чайную ложку соли и влейте в сковороду. Поставьте ее на умеренный огонь, а после закипания убавьте до минимума и тушите полчаса – до полного испарения воды.