Приготовить сочные и сытные домашние манты можно и на сковородке.

Начинка включает говяжий и куриный фарш с обжаренными овощами и специями.

Ингредиенты

Для теста подготовьте следующее:

мука – 600 г;

яйца – 2 шт.;

вода – 300 мл;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль – 1 ч. л.

Для начинки нужны:

говяжий фарш – 300 г;

куриный фарш из бедер – 300 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

приправы (базилик, итальянские травы, хмели-сунели, паприка, черный перец);

соль.

Для тушения нужны растительное масло, вода (1 стакан) и соль (1 ч. л.).

Способ приготовления

Взбейте яйца с маслом, посолите и влейте 300 мл воды. Начните понемногу добавлять муку и замесите тесто – консистенция должна стать нежной, мягкой. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут.

Обжарьте лук и морковь до мягкости. Перемешайте оба вида фарша, добавьте к ним овощи и специи, посолите и поперчите – и перемешайте ингредиенты.

Разделите тесто на две части. Нарежьте их на кусочки, скатайте в шарики и тонко раскатайте. В центр положите фарш. Защипните тесто по центру и соедините боковушки, чтобы вылепить манты.

Смажьте сковороду маслом, разложите манты (они не должны касаться друг друга), смажьте маслом и их. Растворите в стакане воды чайную ложку соли и влейте в сковороду. Поставьте ее на умеренный огонь, а после закипания убавьте до минимума и тушите полчаса – до полного испарения воды.