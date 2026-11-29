Плодоносят, как бешеные, даже на Севере: эти огурцы просто находка — срочно готовьте банки

Не гибрид, а находка

Данный гибрид по праву пользуется высокой популярностью среди садоводов, что обусловлено его уникальными характеристиками. Сорт «Северин» адаптирован к культивации в экстремальных климатических условиях и при непродолжительном световом дне, обеспечивая при этом стабильную и продолжительную урожайность.

Относясь к категории ультраранних, гибрид достигает технической спелости всего через месяц после появления всходов. В каждой пазухе формируется до трех цилиндрических плодов.

Характеристики продукции соответствуют высоким стандартам: огурцы отличаются плотной хрустящей мякотью без признаков горечи, что делает их пригодными как для употребления в свежем виде, так и для промышленной или домашней засолки.

Дополнительными преимуществами «Северина» являются устойчивость к основным фитозаболеваниям и нетребовательность к агротехническим условиям.

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