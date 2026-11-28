Пряничный торт все обходят стороной, а зря: берём пряники, сметану и бананы — нежный десерт без духовки

Как приготовить торт из пряников и сметанного крема

Из мягких пряников, сметанного крема и бананов можно сделать торт. За ночь он пропитается и превратится в самый вкусный десерт. Без выпечки и раскатки коржей. Вкус получается сбалансированным и нежным.

Что понадобится

350 г пряников, 500 г сметаны 30%, 2 столовые ложки сахарной пудры, 8 г ванильного сахара, 3 банана, 50 г горького шоколада.

Приготовление

Взбейте сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Фрукты нарежьте кружочками.

Подготовьте форму, застелив ее пищевой пленкой. Каждый пряник обмакните в крем, выложите слоями вместе с бананами. Верх покройте кремом, накройте торт пленкой и отправьте в холодильник на ночь, сообщает popcornnews.ru.

Перед подачей уберите форму, переверните торт и полейте его жидким шоколадом, который предварительно растопили на водяной бане.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует для этого торта не только бананы, но и консервированные ананасы. Тропический фрукт дает кислинку, которая делает вкус торта еще более сбалансированным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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