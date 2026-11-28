Урожай соберете в июне: названы 3 сорта, которые созреют раньше всех – на зависть соседям

Самые ранние сорта

Опытные садоводы рекомендуют заблаговременно формировать запасы семян раннеспелых сортов в зимний период, так как к началу весны ассортимент существенно сокращается. Рекомендуем обратить внимание на нижеперечисленные сорта, обеспечивающие получение урожая уже в июне.

Гибридный сорт «Анюта» F1 предназначен для выращивания рассадным способом с последующей высадкой в открытый грунт. Период созревания первых плодов составляет 75 дней с момента появления всходов.

Сорт «Альфа» характеризуется сроком созревания от 87 дней и подходит как для открытого грунта, так и для теплиц. Плоды среднего размера обладают высокими вкусовыми качествами.

Ультраранний гибрид «Атлет» F1 обеспечивает сбор урожая через 85–90 дней после появления всходов. Данный сорт отличается повышенной устойчивостью к различным видам гнили, включая корневую и вершинную.

Напоминаем, что семена, приобретенные в зимний период, требуют надлежащего хранения в сухом, хорошо вентилируемом помещении. В противном случае существует риск порчи или преждевременного прорастания посадочного материала, что приведет к отсутствию запасов к весеннему периоду.

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