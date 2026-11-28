Красную икру в магазине больше не покупаю — научилась солить сама: 2 ложки в воду — и пленка сходит без проблем

Как засолить красную икру в домашних условиях - простой способ

При покупке горбуши или форели иногда можно получить приятный сюрприз - красную икру. Нужно уметь ее правильно солить и отделять от пленки. Хозяйкам для этого понадобится лишь раствор из соли.

Подготовка соляного раствора

Для этого потребуется 300 мл воды и 2 столовые ложки соли. Вода должна быть теплой. Раствор хорошо размешивается, после чего в него погружается красная икра. В таком виде ее нужно оставить на 20 минут.

Как убрать пленку

После замачивания в теплой соленой воде пленка будет легко отделяться от икринок. Лучше всего делать это руками. Икринки являются очень нежными, поэтому важно их не повредить.

Далее нужно переложить икру в сито на 10 минут, что позволит удалить лишнюю влагу. Важно попробовать икру на вкус, при необходимости добавить еще немного соли.

Как хранить

Готовую икру следует выложить в чистую стеклянную банку или контейнер с крышкой. Тара должна быть сухой. Икра домашнего посола хранится мало, поэтому ее желательно съесть за 2-3 дня.

Рекомендация от автора “Городового” Полины Аксеновой

Если вы хотите сохранить красную икру до Нового года, то попробуйте ее заморозить. В таких условиях продукт может храниться в течение нескольких месяцев. Перед заморозкой обязательно добавьте в тару с икрой немного подсолнечного масла, плотно закройте крышку. Для разморозки потребуется время - примерно 12 часов.

Фото: Сгенерировано ИИ

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