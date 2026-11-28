Ложная икра из сельди: по вкусу не отличить от красной — муж сметает килограммами

Не отличить от покупной

В текущих рыночных условиях красная икра остается дорогостоящим продуктом, в связи с чем мы предлагаем вам экономичную альтернативу, обладающую высокими вкусовыми качествами. Данная закуска отличается простотой и оперативностью приготовления.

Ингредиенты:

соленая сельдь - 1 шт.,

отварная морковь - 1–2 шт.,

сливочное масло - 80 г,

плавленый сыр - 200 г,

хлеб.

Технология приготовления

Подготовьте филе сельди, очистив его от кожи и костей (допускается использование готового филе), и нарежьте порционными кусочками. Поместите рыбу в чашу блендера, добавьте морковь, сыр, сливочное масло и доведите смесь до однородной консистенции.

Перед подачей рекомендуется подсушить хлеб. Нанесите полученную массу на основу, декорируйте зеленью — гастрономическая закуска готова к употреблению.

Фото сгенерировано ИИ

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