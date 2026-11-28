«Шоколадная колбаса» из детства за 10 минут — по рецепту любимой мамы: вкуснее любых трюфелей

Как дома приготовить "шоколадную колбасу"

Домашняя шоколадная колбаса была невероятно популярной с 1980-х и вплоть до 2000-х. Затем про нее забыли, но сегодня популярность этого десерта вновь набирает обороты.

Ингредиенты

Вам потребуется:

песочное печенье – 300 г;

сливочное масло 82,5% – 150 г;

сахар – 100 г;

молоко – 5 ст. л.;

какао-порошок без сахара – 3 ст. л.;

грецкие орехи – 80 г;

сахарная пудра.

Способ приготовления

Чуть больше половины песочного печенья разломайте на кусочки вручную. Остальное перемелите в блендере или скалкой для однородности и плотности текстуры.

Пару минут подсушите грецкие орехи на сковороде и порубите ножом.

В толстостенный сотейник влейте молоко, добавьте сахар и какао-порошок, перемешайте. Прогревайте смесь на минимальном огне, непрерывно перемешивая, но до кипения не доводите – а выключите плиту.

Добавьте в сотейник сливочное масло и начните перемешивать смесь для гладкой блестящей глазури. Затем влейте ее в емкость с печеньем и орехами, перемешайте, выложите на пищевую пленку, сделайте плотный батончик, закрутите наподобие конфеты и поставьте в холодильник на пару часов.

После этого обваляйте «батончик» в сахарной пудре и нарежьте на кружочки.