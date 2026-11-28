Как удобрить почву в огороде в зимнее время

После уборки урожая земля часто уплотняется, а подкормки работают слабо. Причина нередко кроется в повышенной кислотности, и доломитовая мука способна ее снизить, попутно обогатив грунт кальцием и магнием. Но сыпать ее «на всякий случай» опасно: при нейтральной реакции дополнительное раскисление только навредит. Разберитесь, нужна ли вашей грядке эта добавка, и внесите ее правильно.

Сначала проверьте, есть ли смысл

Не определяйте кислотность по сорнякам вроде хвоща или мха: это лишь косвенный признак, а дозу по нему не рассчитать. Используйте лакмусовые полоски или лабораторный анализ. Если pH в норме, доломитовая мука не нужна: избыток кальция снижает доступность железа и марганца, и растения начнут желтеть, хотя проблема будет не в нехватке питания. Ориентировочная доза в 400 г на квадратный метр — не универсальная норма: на тяжелых суглинках она выше, на песках ниже.

Вносите осенью и заделывайте

Осень — лучшее время: за зиму мука успевает раствориться и равномерно распределиться в почве, а к весне грядка готова к посадкам. Рассыпьте порцию по поверхности без куч, чтобы не пройти одно место дважды, и заделайте в верхний слой на 10–15 см: на поверхности материал работать не будет. Мгновенного эффекта не ждите: известковые материалы действуют постепенно.

Не смешивайте с золой и органикой

Доломитовая мука и древесная зола обе повышают pH. При смешивании их действие суммируется, поэтому вместе их не вносят — выбирайте что-то одно либо разносите по времени минимум на месяц. Также не соединяйте муку со свежим навозом, аммиачной селитрой или суперфосфатом: теряется азот, а фосфор переходит в труднодоступную форму. Органику вносите отдельно, с интервалом в 3–4 недели.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова рассказывает, что на даче родителей доломитовую муку или золу никогда не вносят «в одиночку». Их подход — дополнять раскислитель органикой: компостом, перегноем или сидератами.