На других больше и не посмотрит: пожарьте мужу такой стейк — сочный и горячий

Вкусный и ароматный стейк

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления сочного стейка, который гарантированно получит высокую оценку.

Ингредиенты:

говяжий стейк — 2 шт.;

сушеный орегано — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — ¼ ст. л.;

темное пиво — 360 мл;

вустерширский соус — 0,5 ст. л.

Технология приготовления

Подготовка: на стейках следует выполнить неглубокие надрезы, после чего поместить их в емкость, смазать маслом, приправить солью, горчицей и специями, а затем залить пивом. Мясо необходимо мариновать в прохладном месте в течение нескольких часов.

Приготовление: выложите стейки на сильно разогретую сковороду, смазанную маслом. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны и подавайте к столу на предварительно подогретых тарелках.

Фото сгенерировано ИИ

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