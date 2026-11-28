На других больше и не посмотрит: пожарьте мужу такой стейк — сочный и горячий
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления сочного стейка, который гарантированно получит высокую оценку.
Ингредиенты:
- говяжий стейк — 2 шт.;
- сушеный орегано — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- оливковое масло — ¼ ст. л.;
- темное пиво — 360 мл;
- вустерширский соус — 0,5 ст. л.
Технология приготовления
Подготовка: на стейках следует выполнить неглубокие надрезы, после чего поместить их в емкость, смазать маслом, приправить солью, горчицей и специями, а затем залить пивом. Мясо необходимо мариновать в прохладном месте в течение нескольких часов.
Приготовление: выложите стейки на сильно разогретую сковороду, смазанную маслом. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны и подавайте к столу на предварительно подогретых тарелках.
Фото сгенерировано ИИ
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