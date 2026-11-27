3 ложки копеечного порошка – и пельмени не разварятся: тесто эластичное и тонкое

Секрет пельменного теста

Многие кулинары готовят пельмени в домашних условиях, однако процесс работы с тестом нередко вызывает определенные затруднения. Чтобы добиться оптимальной эластичности, прочности и вкусовых качеств основы, рекомендуется добавить в состав небольшое количество крахмала.

Ингредиенты:

картофельный крахмал — 3 ст. л.,

пшеничная мука — 550 г,

вода — 350 мл,

соль — по вкусу.

Технология приготовления

В глубокую емкость просейте муку, добавьте крахмал и соль. Постепенно вливая воду, замесите однородное тесто. Поместите подготовленную массу в емкость и оставьте в холодильнике на 1 час.

Этот рецепт универсален как для пельменей, так и для вареников. Тесто сохраняет форму при варке и позволяет раскатывать его до минимальной толщины. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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