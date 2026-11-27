Скоро привычная схема «кто-то приходил, что-то смотрел, потом прислали счет» должна уйти в прошлое.

Минстрой подготовил приказ, который меняет правила техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Визиты газовщиков будут анонсировать дважды, а плату начнут считать по регулируемым ценам. Разберитесь, что именно поменяется для жильцов и какие вопросы остаются открытыми.

Два уведомления вместо одного

О проверке предупредят заранее и не один раз. Первое уведомление с датой и временем придет не позднее чем за 20 календарных дней. Второе — не позднее чем за 3 дня: по SMS, звонком или через ГИС ЖКХ. Такая схема избавит жильцов от неожиданных визитов и штрафов за «недопуск», а проверяющие получат меньше пустых выездов.

Перенести визит можно, но только раз

И жилец, и газовая служба получат право один раз передвинуть проверку. Предложение нужно направить не позднее чем за 3 дня до назначенной даты, а новая дата не может быть позже чем через 30 дней после обращения. Правило работает в обе стороны: и собственник может попросить другой день, и служба — предложить свой. Главное — уложиться в сроки.

Плата по тарифу, а не по прайсу УК

Стоимость обслуживания будут рассчитывать по регулируемым ценам. В основу заложат стоимость обслуживания каждой единицы оборудования — колонки, плиты, духовки. Цены установят региональные тарифные комиссии. На практике это значит: платить придется не по прайсу управляющей компании, а по тарифу, утвержденному в регионе. Начисления станут прозрачнее, а споры о завышенных счетах должны уйти.

Дымовые и вентканалы — на плечах УК и ТСЖ

Управляющие компании и ТСЖ теперь обязаны обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов. Раньше этот вопрос часто оставался в серой зоне: собственник считал, что это забота УК, а УК — что это зона жильца. Теперь обязанность закреплена явно. Проверьте, есть ли в вашем доме график проверки каналов: если нет, запросите его в своей управляющей компании.

Спорный момент: проверка тяги

Один из самых обсуждаемых пунктов — запрет пользоваться газовым оборудованием при отсутствии тяги и обязанность проверять ее перед включением и во время работы приборов. Эксперты отмечают: в проекте не детализировано, как именно собственники должны проверять тягу перед каждым включением плиты или колонки и кто будет это контролировать. На практике требование выглядит трудноисполнимым: не каждый жилец знает, как правильно проверить тягу, и неясно, как это проконтролировать. Если приказ вступит в силу в таком виде, стоит держать под рукой инструкцию: поднесите полоску бумаги к решетке вентканала — если она прилипает, тяга есть.