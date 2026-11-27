Где ударения часто ставят не там и откуда взялись эти названия

Даже старожилы Петербурга порой спотыкаются на привычных названиях станций — вроде бы слышишь их каждый день, а с ударением всё равно выходит неловко. Город любит подкидывать такие лингвистические сюрпризы: кажущиеся очевидными варианты оказываются ошибочными.

А́втово: не путайте с Авто́во

Правильное произношение — А́втово, с ударением на первый слог. Вариант с ударением на второй слог встречается нередко, но не считается нормативным. Название уходит корнями в исторический район Автово; по одной из версий, оно происходит от старого финского топонима А́утово.

Черныше́вская: помним про классика

Правильно говорить Черныше́вская — именно так звучит фамилия Николая Черныше́вского, в честь которого назван проспект и сама станция. Вариант «Чернышёвская» хоть и звучит привычно некоторым, но с точки зрения норм русского языка неверен.

Обу́хово: ударение по‑петербургски

В Петербурге станция и район произносятся как Обу́хово — ударение на второй слог. Название связано с Обуховским заводом и одноимённым историческим районом. Путаница возникает из‑за других населённых пунктов с тем же названием, где ударение ставят иначе, — отсюда и разночтения.

Шуша́ры: южный финиш фиолетовой линии

Не Шу́шары, а Шуша́ры — именно такой вариант закрепился в городской топонимике. Станция открылась в 2019 году и стала южной конечной на фиолетовой ветке. Несмотря на непривычное звучание, этот вариант считается правильным для петербургского района и станции.

Озерки́: коварное ударение

Пожалуй, самый неожиданный случай: несмотря на связь со словом «озеро», название района и станции звучит как Озерки́ — с ударением на последний слог. Это напрямую связано с исторической местностью у Суздальских озёр, и именно такая форма закрепилась в городском обиходе.

Как не запутаться в петербургских названиях

держите в голове простую подсказку: проверяйте топоним по официальным источникам — на схеме метро, в справочниках или на сайте метрополитена;

слушайте объявления в вагонах — диктор произносит названия правильно;

если сомневаетесь, ориентируйтесь на то, как говорят местные жители в повседневной речи — в быту закрепляются устоявшиеся варианты;

не стесняйтесь уточнять: даже в Петербурге споры об ударениях — часть городского колорита.

Петербург умеет удивлять не только архитектурой и погодой, но и такими мелкими, но яркими деталями: вроде бы знаешь город наизусть, а потом вдруг ловишь себя на том, что всё это время произносил знакомое название неправильно. И в этом тоже есть своя прелесть — город продолжает открывать новые грани даже для тех, кто живёт здесь много лет.

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