5 станций метро Петербурга, названия которых часто произносят неправильно
Даже старожилы Петербурга порой спотыкаются на привычных названиях станций — вроде бы слышишь их каждый день, а с ударением всё равно выходит неловко. Город любит подкидывать такие лингвистические сюрпризы: кажущиеся очевидными варианты оказываются ошибочными.
А́втово: не путайте с Авто́во
Правильное произношение — А́втово, с ударением на первый слог. Вариант с ударением на второй слог встречается нередко, но не считается нормативным. Название уходит корнями в исторический район Автово; по одной из версий, оно происходит от старого финского топонима А́утово.
Черныше́вская: помним про классика
Правильно говорить Черныше́вская — именно так звучит фамилия Николая Черныше́вского, в честь которого назван проспект и сама станция. Вариант «Чернышёвская» хоть и звучит привычно некоторым, но с точки зрения норм русского языка неверен.
Обу́хово: ударение по‑петербургски
В Петербурге станция и район произносятся как Обу́хово — ударение на второй слог. Название связано с Обуховским заводом и одноимённым историческим районом. Путаница возникает из‑за других населённых пунктов с тем же названием, где ударение ставят иначе, — отсюда и разночтения.
Шуша́ры: южный финиш фиолетовой линии
Не Шу́шары, а Шуша́ры — именно такой вариант закрепился в городской топонимике. Станция открылась в 2019 году и стала южной конечной на фиолетовой ветке. Несмотря на непривычное звучание, этот вариант считается правильным для петербургского района и станции.
Озерки́: коварное ударение
Пожалуй, самый неожиданный случай: несмотря на связь со словом «озеро», название района и станции звучит как Озерки́ — с ударением на последний слог. Это напрямую связано с исторической местностью у Суздальских озёр, и именно такая форма закрепилась в городском обиходе.
Как не запутаться в петербургских названиях
- держите в голове простую подсказку: проверяйте топоним по официальным источникам — на схеме метро, в справочниках или на сайте метрополитена;
- слушайте объявления в вагонах — диктор произносит названия правильно;
- если сомневаетесь, ориентируйтесь на то, как говорят местные жители в повседневной речи — в быту закрепляются устоявшиеся варианты;
- не стесняйтесь уточнять: даже в Петербурге споры об ударениях — часть городского колорита.
Петербург умеет удивлять не только архитектурой и погодой, но и такими мелкими, но яркими деталями: вроде бы знаешь город наизусть, а потом вдруг ловишь себя на том, что всё это время произносил знакомое название неправильно. И в этом тоже есть своя прелесть — город продолжает открывать новые грани даже для тех, кто живёт здесь много лет.
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