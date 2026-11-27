Подмена вкладов в банках России в 2026 году: что предлагают пенсионерам
В некоторых банках клиенту под видом обычного вклада могут продать пенсионную или инвестиционную программу. Чаще всего с этим сталкиваются пожилые люди: рассчитывая на короткий депозит под высокий процент, они подписывают долгосрочный договор, а досрочный возврат денег оборачивается потерей заметной части накоплений.
Что говорят в ЦБ и что показывают суды
Заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута подтвердил: такие случаи существуют, хоть и не массовые — иногда к депозиту «в нагрузку» продают дополнительные финансовые продукты.
Журналисты проанализировали 18 судебных дел и 22 жалобы за 2026 год. В одной из историй клиенту вместо трёхмесячного вклада под 31% годовых оформили программу долгосрочных сбережений на 426 тысяч рублей — при досрочном расторжении он рисковал потерять пятую часть суммы, но суд встал на его сторону и обязал банк вернуть деньги полностью.
Ранее уже предупреждали и о продаже инвестиционного страхования жизни под видом депозита с «повышенной доходностью».
На что обратить внимание, чтобы не потерять деньги
Простые привычки помогут уберечь накопления:
- читайте договор полностью, прежде чем подписывать — не полагайтесь на устные обещания менеджера;
- уточните тип продукта: вклад застрахован государством, а страховые и инвестиционные программы — нет;
- спросите, сколько вы получите при досрочном расторжении, и потребуйте это письменно;
- берите документы с собой — спокойно их изучить дома никогда не лишнее;
- при спорной ситуации обращайтесь с жалобой в банк, а затем в Центробанк или суд — практика показывает, что шансы вернуть деньги реальные.
Ранее «Городовой» рассказывал о том, что страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы выше уровня инфляции.