Подмена вкладов в банках России в 2026 году: что предлагают пенсионерам

Как не попасться на «выгодный депозит»

В некоторых банках клиенту под видом обычного вклада могут продать пенсионную или инвестиционную программу. Чаще всего с этим сталкиваются пожилые люди: рассчитывая на короткий депозит под высокий процент, они подписывают долгосрочный договор, а досрочный возврат денег оборачивается потерей заметной части накоплений.

Что говорят в ЦБ и что показывают суды

Заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута подтвердил: такие случаи существуют, хоть и не массовые — иногда к депозиту «в нагрузку» продают дополнительные финансовые продукты.

Журналисты проанализировали 18 судебных дел и 22 жалобы за 2026 год. В одной из историй клиенту вместо трёхмесячного вклада под 31% годовых оформили программу долгосрочных сбережений на 426 тысяч рублей — при досрочном расторжении он рисковал потерять пятую часть суммы, но суд встал на его сторону и обязал банк вернуть деньги полностью.

Ранее уже предупреждали и о продаже инвестиционного страхования жизни под видом депозита с «повышенной доходностью».

На что обратить внимание, чтобы не потерять деньги

Простые привычки помогут уберечь накопления:

читайте договор полностью, прежде чем подписывать — не полагайтесь на устные обещания менеджера;

уточните тип продукта: вклад застрахован государством, а страховые и инвестиционные программы — нет;

спросите, сколько вы получите при досрочном расторжении, и потребуйте это письменно;

берите документы с собой — спокойно их изучить дома никогда не лишнее;

при спорной ситуации обращайтесь с жалобой в банк, а затем в Центробанк или суд — практика показывает, что шансы вернуть деньги реальные.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы выше уровня инфляции.