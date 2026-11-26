Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы выше уровня инфляции

На сколько процентов вырастут выплаты на каждом этапе

Страховые пенсии в 2027 году вырастут быстрее инфляции — об этом сообщил глава СФР Сергей Чирков. Повышений будет два: в феврале и апреле, и вместе они дадут ощутимый прирост выплат.

Пока параметры заложены в проект бюджета, поэтому итоговые цифры могут уточниться после его принятия.

Как будет проходить индексация

Первое повышение — с 1 февраля на 6,8% — привязано к росту цен за прошлый год и компенсирует инфляцию. Второе, с 1 апреля на 3,3%, отражает разницу между ростом средней зарплаты и ценами и считается уже от увеличенной суммы.

В итоге общий рост составит около 10,3%. Такой порядок предусмотрен законом «О страховых пенсиях» и заменяет прежнюю единую январскую индексацию.

Что изменится для пенсионеров

Средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров прибавит примерно 2,4 тысячи рублей — до 30,2 тысячи в месяц. Выплаты проиндексируют и работающим пенсионерам. Повышение коснётся пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Двойная индексация — приятная новость: если план утвердят, рост выплат впервые обгонит инфляцию с запасом.

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