Какие огурцы посадить в 2027 году: 10 сортов для богатого урожая и вкусных салатов

Не знаете, какие огурцы выбрать на 2027 дачный сезон?

Эксперты составили подборку из 10-ти лучших вариантов – такие сорта дают хрустящие и сочные огурчики без особых усилий.

Герман F1 – образует корнишоны 10-12 см в длину. Китайский холодоустойчивый – дает зеленцы длиной до 40-50 см.

Эколь F1 – формирует компактные корнишоны с большими бугорками. Плоды можно использовать для салатов, консервации и засолок.

По щучьему велению – гибрид, который дает аппетитные наливные огурчики 10 см в длину.

Марьина роща F1 – отлично подходит для тепличного выращивания, завязи формирует пучками.

Ежик – сорт, который дает довольно компактные огурчики. Но у него есть конкурентоспособное преимущество: он хорошо себя чувствует и при неблагоприятных условиях.

Гинга F1 – универсальный гибрид с ускоренным сроком созревания, длина корнишонов – 10 см. Его можно использовать и для салатов, и для заготовок на зиму.

Луховицкий F1 – дает огурцы 13 см в длину. Их мякоть плотная, что делает их пригодными для засолки.

Кураж F1 – плодовитый пучковый гибрид: в одном узле у него зачастую закладываются сразу 3-10 плодов.

Клавдия F1 дает ровные зеленцы и плодоносит вплоть до похолодания.