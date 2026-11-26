Мандариновые корки — дороже золота: заливаю маслом — и всю зиму радуюсь своей хитрости

Лайфхаки с мандариновым маслом - польза для каждой хозяйки

Кожуру от мандаринов принято выбрасывать в мусорку, но она пригодится для приготовления ароматного средства. Для этого понадобится только два компонента.

В мандариновой кожуре содержатся эфирные масла, которые обладают ярким ароматом. При соединении сушеных корок с подсолнечным маслом можно получить состав, который принесет пользу в быту.

Как приготовить

Для ароматного состава понадобится:

150 мл рафинированного подсолнечного масла;

кожура от четырех мандаринов.

Удалите кожуру с мандаринов, полностью ее подсушите. Для этого можно использовать духовку, специальную сушилку. Корки разделите на несколько частей, выложите их в банку и залейте маслом. Закройте емкость крышкой, поставьте в прохладное место на 10 дней. С некоторой периодичностью масло нужно встряхивать.

После этого масло потребуется процедить, а использованные корки выбросить. Ценный состав перелейте в чистый флакон. В каких целях его можно использовать?

Уход за изделиями из дерева

Если дерево не покрыто лаком, то его можно обработать мандариновым маслом. Нанесите состав на сухую тряпку, после чего распределите его по покрытию. Достаточно буквально нескольких капель. Древесина станет глянцевой, приобретет приятный запах.

Для аромата в ванной и прихожей

Масло можно нанести на декоративный камень или фигурку, после чего поставить ее в ванной или прихожей. Теперь в квартире станет приятнее пахнуть.

Создание декора для Нового года

Из высушенных сосновых шишек, декоративных веток можно сделать новогодние композиции. Если их покрыть маслом, то поделка станет максимально праздничной, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует мандариновое масло и в других целях. Несколько капель стоит добавить в воду для мытья полов или для протирки пыли. Также можно нанести масло на ватный диск и положить его в шкаф. Это позволит убрать затхлый запах, придать вещам ненавязчивый аромат.

Фото: Сгенерировано ИИ

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