Делаю ленивые пирожки с яйцом и луком за 10 минут — смешала и выложила на сковородку: невероятно вкусно
Приготовление традиционных пирожков зачастую требует значительных временных затрат. Предлагаем вашему вниманию оптимальный рецепт «ленивых» пирожков с луком и яйцом, сочетающий в себе быстроту приготовления, высокие вкусовые качества и сытность.
Ингредиенты:
- кефир – 600 мл,
- куриные яйца – 6 шт.,
- мука – 450 г,
- зеленый лук – крупный пучок,
- разрыхлитель – 1 ч. л.,
- сахар – 1 ст. л.,
- соль по вкусу.
Технология приготовления:
Отварите 4 яйца, нарежьте их кубиками и смешайте с измельченным луком. Для приготовления основы соедините оставшиеся сырые яйца, кефир, разрыхлитель, сахар, соль и муку до получения консистенции густой сметаны, после чего добавьте подготовленную начинку.
Выкладывайте полученную массу ложкой на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте изделия с двух сторон до появления золотистой корочки. Подавать блюдо рекомендуется в горячем виде со сметаной. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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