Делаю ленивые пирожки с яйцом и луком за 10 минут — смешала и выложила на сковородку: невероятно вкусно

Быстрые пирожки на сковороде

Приготовление традиционных пирожков зачастую требует значительных временных затрат. Предлагаем вашему вниманию оптимальный рецепт «ленивых» пирожков с луком и яйцом, сочетающий в себе быстроту приготовления, высокие вкусовые качества и сытность.

Ингредиенты:

кефир – 600 мл,

куриные яйца – 6 шт.,

мука – 450 г,

зеленый лук – крупный пучок,

разрыхлитель – 1 ч. л.,

сахар – 1 ст. л.,

соль по вкусу.

Технология приготовления:

Отварите 4 яйца, нарежьте их кубиками и смешайте с измельченным луком. Для приготовления основы соедините оставшиеся сырые яйца, кефир, разрыхлитель, сахар, соль и муку до получения консистенции густой сметаны, после чего добавьте подготовленную начинку.

Выкладывайте полученную массу ложкой на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте изделия с двух сторон до появления золотистой корочки. Подавать блюдо рекомендуется в горячем виде со сметаной. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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