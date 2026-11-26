Многие родители застревают между дарением и завещанием.

Дарение страшит потерей жилья, завещание — тем, что ребёнок в итоге останется ни с чем. Есть третий путь — наследственный договор. Его подписывают родитель и будущий наследник у нотариуса. Наследник сразу знает условия и соглашается с ними.

Кого он защищает на самом деле

Договор удобнее для родителя. Квартира до последнего дня оформлена на него: можно жить, сдавать, делать ремонт. А вот для ребёнка это не гарантия. Закон разрешает собственнику продать или подарить жильё при жизни — договор этому не помешает.

Впрочем, у этой схемы есть свои слабые места — и для того, кто передаёт жильё, и для того, кто его получает, а порой и для человека, который в будущем захочет эту квартиру купить, рассказал агентству “Прайм” старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Роман Ляпунов. Прописать полный запрет на продажу юридически не выйдет.

Превратите «заботу» в цифры

«Навещать», «помогать» — в договоре это пустые слова. В практике нотариусов встречаются условия вроде «кто раз в неделю отвезёт в баню, тот и получит дом». Разумнее писать измеримо: сколько платить за коммуналку, сколько раз в год водить к врачу. Чем конкретнее, тем меньше поводов для ссор.

Скрытый риск: брак наследника

В Москве мужчина много лет ухаживал за пожилой соседкой по наследственному договору. Перед свадьбой он забеспокоился: будет ли жена претендовать на квартиру? Нотариус объяснил: если супруг докажет, что семья вкладывалась в содержание жилья, спор возможен. Совет — заранее заключить брачный договор. В русскоязычных статьях об этом почти не пишут, а зря.

Два практичных дополнения

Первое: если цель — «жильё в обмен на уход», присмотритесь к пожизненной ренте. Там квартира переходит сразу, но продавец сохраняет право жить в ней и получать выплаты. У наследственного договора мотивация наследника со временем слабеет — квартира ему ещё не принадлежит. Второе: перед визитом к нотариусу напишите на листе, что именно должен делать наследник, сколько это стоит в месяц и что будет при невыполнении. С этим списком разговор пойдёт быстрее.

Вывод

Наследственный договор подходит семьям, где хотят сохранить контроль и готовы обсуждать условия прямо. Если ребёнок финансово нестабилен или отношения сложные — сначала консультация нотариуса. Это инструмент, а не волшебная таблетка.