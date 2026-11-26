Новый порядок медосмотра водителей начнет действовать в 2027 году
С 1 марта 2027 года в России заработает обновлённый порядок медицинского освидетельствования водителей — об этом сообщили в Минздраве.
Главный смысл изменений: противопоказания к вождению будут выявлять не только при получении или замене прав, но и во время обычных визитов к врачу. Это должно сделать дороги безопаснее, но требует от водителей внимательности к собственному здоровью.
В чём суть изменений
Раньше медкомиссию проходили в основном при оформлении или замене удостоверения. Теперь врач сможет заметить проблему в любой момент — например, при диспансеризации или лечении другого заболевания.
Если обнаружится признак состояния из перечня противопоказаний — скажем, ухудшение зрения или последствия нарушения мозгового кровообращения, — специалист обязан сообщить об этом пациенту и передать сведения в ГИБДД.
Что будет с правами
У водителя будет три месяца на внеочередное обследование в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или срок пропущен — действие удостоверения прекратят.
Сами заключения переведут в электронный формат: их внесут в федеральный реестр в системе здравоохранения, откуда данные уйдут в МВД, передает источник.
Как водителю подготовиться к новым правилам
- не откладывайте диспансеризацию: регулярные осмотры помогут вовремя заметить проблему и сохранить право на вождение;
- следите за зрением и хроническими заболеваниями — именно они чаще всего становятся неожиданным препятствием;
- при получении уведомления не тяните с обследованием: три месяца — срок ограниченный;
- проходите освидетельствование только в лицензированных клиниках — иначе заключение не попадёт в реестр.
Механизм выглядит логично: здоровье за рулём — вопрос не формальности, а безопасности. Главное — относиться к новому порядку спокойно: для водителей, у которых всё в порядке со здоровьем, по сути ничего не изменится.
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