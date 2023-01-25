Не выбрасывайте чеки и договоры.
Придется работать на штрафы.
Эти длинные выходные могли быть последними.
Вы можете привлечь виновных к ответственности.
Его размер известен.
Действовать нужно по закону.
Управляющим компаниям это на руку.
На эти деньги не пошикуешь.
Три года собирались — и сделали.
К производителям не подкопаешься.
Правительство уже все решило.
«Северных» это тоже коснется.
Одними штрафами не обойтись.
Ждать осталось недолго.
Как не остаться на отдыхе без денег.
И через год он почти не изменится.
Срочно что-то меняйте, иначе можно серьезно «влипнуть».
Это касается каникул.
Их место станет общим.
Проверьте себя, чтобы уберечься от штрафов.