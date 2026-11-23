Прием у терапевтов тотально изменится с 1 января 2027 года: чего ждать пациентам

С 2027 года работа участкового терапевта изменится.

Минздрав закрепил в проекте новые правила: часть наблюдения уйдет в дистанционный формат, схема направления к узким специалистам станет четче, а нормативы нагрузки пересмотрят. Разберитесь, что это значит для вас.

Часть контроля перейдет в онлайн

Пациентов с повышенным давлением и диабетом терапевт сможет курировать удаленно. Поликлиникам разрешат покупать приборы, которые сами передают показания. Сколько таких устройств закупят, зависит от числа людей, которым нужно удаленное наблюдение. Если вы из этой категории, узнайте в поликлинике, когда появится такая возможность.

Схема лечения станет понятнее

Терапевт направит к нужному специалисту, а потом продолжит вести пациента, опираясь на его рекомендации. Если лечение дома не дает результата или требуется обследование, которого нет в поликлинике, терапевт согласует решение с профильным врачом и оформит направление в стационар. Сейчас эта цепочка прописана лишь в общих чертах.

Нагрузка снизится для села

На одного терапевта придется 1700 взрослых. Для сельской местности цифра ниже — 1300 человек. В районах с плохой транспортной доступностью, суровым климатом или малой плотностью населения кабинет разрешат открывать независимо от числа жителей. Штат при этом сохранят.