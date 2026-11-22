Так еще не готовили: тушеная капуста по-китайски с секретным ингредиентом – вкуснотища
Тушеная капуста — классическое блюдо, которое допускает множество кулинарных интерпретаций. Шеф-повар Юлия Архипова представляет авторский рецепт приготовления капусты в азиатском стиле.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста (½ кочана),
- лук (1 шт.),
- чеснок (2 зубчика),
- соевый соус (3 ст. л.),
- сахар (щепотка),
- корень имбиря,
- соль,
- перец,
- растительное масло.
Технология приготовления:
Предварительно очистите и натрите корень имбиря. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте имбирь в течение нескольких минут, затем добавьте измельченный чеснок.
Введите нарезанный лук и пассеруйте овощи до прозрачности. Далее добавьте нашинкованную капусту и томите на слабом огне до мягкости.
За 5 минут до завершения процесса влейте соевый соус для придания блюду характерного вкусового оттенка. В завершение добавьте соль, сахар и специи по вкусу. Тщательно перемешайте ингредиенты, доведите блюдо до готовности и подавайте к столу.
Фото сгенерировано ИИ
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