Так еще не готовили: тушеная капуста по-китайски с секретным ингредиентом – вкуснотища

Так капусту вы еще не готовили

Тушеная капуста — классическое блюдо, которое допускает множество кулинарных интерпретаций. Шеф-повар Юлия Архипова представляет авторский рецепт приготовления капусты в азиатском стиле.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста (½ кочана),

лук (1 шт.),

чеснок (2 зубчика),

соевый соус (3 ст. л.),

сахар (щепотка),

корень имбиря,

соль,

перец,

растительное масло.

Технология приготовления:

Предварительно очистите и натрите корень имбиря. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте имбирь в течение нескольких минут, затем добавьте измельченный чеснок.

Введите нарезанный лук и пассеруйте овощи до прозрачности. Далее добавьте нашинкованную капусту и томите на слабом огне до мягкости.

За 5 минут до завершения процесса влейте соевый соус для придания блюду характерного вкусового оттенка. В завершение добавьте соль, сахар и специи по вкусу. Тщательно перемешайте ингредиенты, доведите блюдо до готовности и подавайте к столу.

Фото сгенерировано ИИ

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