Автомойщики и кассиры нарасхват: кто еще нужен работодателям Петербурга

Каких специалистов ищут в городе

Петербургский рынок труда к ноябрю заметно ускорился: работодатели резко усилили наём сразу по нескольким направлениям. Рекордсмены — менеджеры по качеству, автомойщики и сотрудники фастфуда, у каждого спрос вырос на 17–20% за месяц.

Быстрорастущие направления месяца

Число вакансий для менеджеров по качеству увеличилось на 20%, для автомойщиков — на 18%, для работников ресторанов быстрого питания — на 17%. Медианная зарплата у первых двух категорий — 100 тысяч рублей, а в фастфуде готовы платить в среднем 110 тысяч.

Приятная динамика и у других: грузчикам (+9%, 85,1 тысячи рублей), продакт‑менеджерам (+5%, 140 тысяч) и категорийным менеджерам (+4%, 130 тысяч).

Кто лидирует по абсолютным цифрам

Всего с начала ноября компании города разместили свыше 63 тысяч предложений. Возглавляют рейтинг продавцы‑консультанты и кассиры: 7 тысяч вакансий с медианной зарплатой 75,8 тысячи рублей.

Дальше идут менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6 тысячи, 122,6 тысячи) и упаковщики с комплектовщиками (2,8 тысячи, 89,3 тысячи рублей).

Почему наём ожил именно сейчас

Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова объясняет всплеск активности подготовкой к зимнему сезону и предновогодней нагрузке: бизнесу нужно успеть усилить команды до пикового периода.

Ноябрьская статистика показывает: рынок оживает точечно, но энергично. Кто вовремя замечает растущие ницы, тот и выигрывает в этой гонке за хорошей позицией.

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