Не сорт, а ранняя пташка: урожай до 450 ц/га через 45 дней – картофель вкусный и не разваривается

Ранний и урожайный сорт картофеля

Многие владельцы приусадебных участков выделяют небольшую площадь под посадку картофеля, не преследуя целей создания больших зимних запасов. Небольшой объем урожая позволяет обеспечить себя свежим продуктом к летнему сезону, что делает выращивание ранних сортов весьма востребованным.

Сорт «Жуковский» представляет собой раннеспелый столовый картофель российской селекции, полученный в конце XX века. Культура характеризуется полураскидистыми кустами среднего роста, темно-зеленой глянцевой листвой и соцветиями красно-фиолетового оттенка. Период созревания клубней составляет 45 дней с момента появления всходов.

Сорт формирует компактные округлые клубни с тонкой розовой кожицей и малым количеством глазков. Плотная мякоть плодов, средний вес которых составляет 100–120 граммов, обеспечивает высокие показатели лежкости на уровне 90–92% и отличную транспортабельность без потери товарного вида.

Сорт «Жуковский» характеризуется средним уровнем урожайности. В одном гнезде образуется порядка 10–15 клубней. При посадке в мае сбор урожая возможен уже в июле, а товарная урожайность достигает 400–450 ц/га.

Фото сгенерировано ИИ

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