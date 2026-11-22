Даже завещание не поможет: кто по закону получит обязательную долю в наследстве — важнее первой линии

Завещание дает свободу распоряжения, но закон встает на защиту некоторых близких.

Даже при наличии завещания отдельные люди получат часть имущества. Учтите это заранее, чтобы не столкнуться с неожиданностями.

Кто вправе претендовать

Закон защищает несовершеннолетних детей, взрослых детей с инвалидностью, нетрудоспособных супруга и родителей. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет считаются нетрудоспособными по возрасту, даже если еще работают. Иждивенцы, не являющиеся родственниками, должны доказать содержание в течение года и совместное проживание с умершим.

Сколько причитается

Обязательный наследник получает не меньше половины своей законной доли. Пример: имущество на 6 миллионов, по закону трое наследников получили бы по 2 миллиона. Несовершеннолетний ребенок вправе рассчитывать минимум на 1 миллион. Сначала выделяют незавещанное имущество, при нехватке — часть завещанного.

Когда суд снижает размер

Право не абсолютно. Если выделение доли лишит наследника по завещанию единственного жилья, которым он пользовался при жизни умершего, суд может уменьшить выплату или отказать. На форумах описывают случаи, когда суд учитывал фактическое проживание, а не формальную регистрацию: «В квартире жены муж не был зарегистрирован, но суд признал за его наследницей право на 43/100» .

Что сделать заранее

Проверьте, есть ли обязательные наследники. Если да, определите, какое имущество отойдут им, а какое — избраннику по завещанию. Не рассчитывайте полностью исключить их. Отказ от обязательной доли в пользу конкретного человека невозможен — только полный отказ от наследства.