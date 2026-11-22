План работы в саду на декабрь

Сад переходит в фазу глубокого зимнего покоя. В этот период приоритетные задачи смещаются от почвенных работ к мероприятиям по защите насаждений от воздействия низких температур и вредителей, а также к обеспечению условий для выращивания культур в домашних условиях.

Ниже представлен детальный план мероприятий на предстоящий месяц от агронома Ксении Давыдовой.

Садовые работы:

1. Защита штамбов от грызунов и солнечных ожогов.

Рекомендуется завершить обвязку стволов молодых плодовых деревьев лапником, камышом или специализированными защитными сетками для предотвращения повреждений коры грызунами. При наступлении положительных температур следует произвести обновлени побелки.

2. Снегозадержание и укрытие.

С установлением постоянного снежного покрова необходимо обеспечить его равномерное распределение в приствольных кругах деревьев, на ягодных кустарниках (в частности, малине и землянике), а также на грядках с озимым чесноком и луковичными цветами для создания оптимального теплоизоляционного слоя.

3. Удаление налипаний мокрого снега.

В периоды оттепелей и интенсивных снегопадов нужно своевременно удалять налипший снег с ветвей хвойных и декоративных культур во избежание их деформации и поломки.

4. Поддержка птиц.

Разместите кормушки в защищенных от ветра зонах и обеспечьте их регулярное наполнение несолеными семенами. Привлечение птиц на участок в зимний период способствует эффективному биологическому контролю вредителей весной.

Мероприятия по обслуживанию хранилищ и приусадебного хозяйства

1. Мониторинг хранилища.

Необходимо проводить инспекцию температурно-влажностного режима в погребе (диапазон +2...+4°C) не реже одного раза в две недели. Проводите сортировку хранящихся овощей, плодов и клубневых культур с немедленным удалением поврежденных экземпляров.

2. Обслуживание теплиц.

Важно контролировать уровень снеговой нагрузки на кровлю конструкции и при необходимости производить очистку поверхности с использованием мягкого инвентаря для сохранения целостности покрытия из поликарбоната.

3. Организация домашнего садоводства и подготовка почвогрунтов.

Можно приступить к обустройству домашнего мини-огорода: высадке зеленого лука, кресс-салата, шпината или базилика с обязательным использованием фитоламп для досвечивания. Также стоит провести инвентаризацию семенного фонда и сформировать перечень закупок к предстоящему сезону.

Рекомендации согласно лунному календарю (конец ноября — декабрь 2026):

Благоприятные дни для посева зелени и ухода за комнатными растениями:

• Ноябрь: 27, 28.

• Декабрь: 2, 3, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 29, 30.

Дни для проведения хозяйственных работ, контроля укрытий, ревизии хранилищ и снегозадержания:

• Ноябрь: 25, 26, 29, 30.

• Декабрь: 1, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни (любые манипуляции с растениями не рекомендуются):

• 24 ноября — полнолуние.

• 9 декабря — новолуние.

• 24 декабря — полнолуние.

Фото сгенерировано ИИ

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