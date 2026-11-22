Что ждет слушателей и почему этот концерт стоит внести в планы

30 ноября Большой зал Санкт‑Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича станет точкой пересечения классики и народного звучания.

В рамках фестиваля «Фольклор как бесконечность» здесь пройдёт вечер «Симфонические портреты» — событие, где академическое звучание встретится с исконными мотивами.

Кто выйдет на сцену

В центре программы — пианист Борис Березовский, а вместе с ним — Симфонический оркестр Санкт‑Петербургской консерватории под управлением Алексея Васильева.

К ним присоединятся мастера народных инструментов: Михаил Дзюдзе, Вероника Прадед, Кристина Фиш и Ольга Васильева. Такой состав обещает редкий сплав виртуозности и жанровой смелости.

Что прозвучит в программе

Главным событием станет мировая премьера Концерта для домры, цимбал, контрабас‑балалайки и симфонического оркестра «Симфонические портреты из русской криптографии» Антона Танонова.

Также в афише — сочинения Александра Чайковского и Кузьмы Бодрова. В этих произведениях симфоническое звучание переплетается с народными интонациями, создавая необычный звуковой ландшафт.

Почему стоит попасть на концерт

Вечер стартует в 20:00, и это редкая возможность услышать, как фольклорная основа переосмысляется современным языком. Мировая премьера, сильные солисты и смелый жанровый микс делают программу по‑настоящему особенной.

Такой концерт — не просто вечер музыки, а шанс услышать, как традиции получают новое дыхание. И пропустить мировую премьеру в такой компании точно не хочется.

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