В Петербургской филармонии состоится концерт Бориса Березовского
30 ноября Большой зал Санкт‑Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича станет точкой пересечения классики и народного звучания.
В рамках фестиваля «Фольклор как бесконечность» здесь пройдёт вечер «Симфонические портреты» — событие, где академическое звучание встретится с исконными мотивами.
Кто выйдет на сцену
В центре программы — пианист Борис Березовский, а вместе с ним — Симфонический оркестр Санкт‑Петербургской консерватории под управлением Алексея Васильева.
К ним присоединятся мастера народных инструментов: Михаил Дзюдзе, Вероника Прадед, Кристина Фиш и Ольга Васильева. Такой состав обещает редкий сплав виртуозности и жанровой смелости.
Что прозвучит в программе
Главным событием станет мировая премьера Концерта для домры, цимбал, контрабас‑балалайки и симфонического оркестра «Симфонические портреты из русской криптографии» Антона Танонова.
Также в афише — сочинения Александра Чайковского и Кузьмы Бодрова. В этих произведениях симфоническое звучание переплетается с народными интонациями, создавая необычный звуковой ландшафт.
Почему стоит попасть на концерт
Вечер стартует в 20:00, и это редкая возможность услышать, как фольклорная основа переосмысляется современным языком. Мировая премьера, сильные солисты и смелый жанровый микс делают программу по‑настоящему особенной.
Такой концерт — не просто вечер музыки, а шанс услышать, как традиции получают новое дыхание. И пропустить мировую премьеру в такой компании точно не хочется.
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