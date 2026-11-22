Секрет идеального картофеля фри: блюдо получится хрустящим и не жирным – настоящий восторг
Аппетитный картофель фри является популярным блюдом в сегменте общепита, однако его можно приготовить в домашних условиях более качественным и полезным способом. Шеф-повар Юлия Архипова представила профессиональные рекомендации.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г,
- твердый сыр — 150 г,
- растительное масло — 250 мл,
- копченый бекон — 80 г,
- соль — по вкусу.
Технология приготовления:
Очищенный картофель необходимо нарезать крупной соломкой.
Для удаления излишков крахмала замочите подготовленный картофель в холодной воде на 15 минут, после чего тщательно просушите бумажным полотенцем.
Обжарьте картофель во фритюре до образования золотистой корочки, извлеките из масла и добавьте соль по вкусу.
Для завершающего этапа выложите картофель в форму, равномерно распределите сверху сыр и бекон, затем запекайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов в течение 5 минут.
Фото сгенерировано ИИ
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