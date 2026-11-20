Продвинутые хозяйки берут гору лука – и готовят невероятный пирог — его любят даже дети

Ароматный и вкусный пирог

Избыток репчатого лука можно использовать для приготовления оригинального блюда, которое наверняка высоко оценят ваши близкие.

Необходимые ингредиенты:

Лук — 500 г.

Бекон — 50 г (допускается замена колбасными изделиями или исключение из рецепта).

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 50 г.

Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Мука — 350–450 г.

Теплая вода — 250 мл.

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Растительное масло.

Процесс приготовления

Соедините стакан теплой воды с половиной объема муки, дрожжами, солью и сахаром. Замесите мягкое липкое тесто и оставьте его под полотенцем на 30 минут.

Нарежьте лук кольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте бекон и сметану, прогрейте смесь, после чего переложите в емкость и подмешайте сырое яйцо.

Выложите тесто на рабочую поверхность и постепенно добавляйте оставшуюся муку до получения однородной консистенции, не прилипающей к рукам.

Равномерно распределите массу по противню, сформировав небольшие бортики, выложите начинку и поместите изделие в духовой шкаф.

Выпекайте луковый пирог в течение 20 минут при температуре 200 градусов. Блюдо готово к подаче как в горячем, так и в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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