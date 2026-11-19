Без хлопот и забот: сытный завтрак из одной картошки за 10 минут — вкуснющее блюдо для всей семьи
Приготовление сытного и вкусного завтрака не требует никаких усилий.
Ингредиенты:
- 1 очищенный картофель крупного размера,
- 1 ст. л. муки,
- 50 г твердого сыра,
- 3 ломтика плавленого сыра в индивидуальной упаковке,
- 1 куриное яйцо,
- оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Технология приготовления
Картофель следует натереть на терке для корейской моркови, промыть в холодной воде и тщательно просушить в дуршлаге до удаления излишков влаги.
Затем картофельную массу необходимо поместить в глубокую емкость, добавить муку, посолить, поперчить и перемешать до однородности.
На разогретую сковороду с оливковым маслом выложить картофельную основу, распределив её по поверхности в форме блина, и обжарить с одной стороны.
После этого блин необходимо перевернуть, на одну его половину выложить тертый твердый сыр, разбить яйцо и поместить ломтики плавленого сыра.
Сложив блин пополам, обжаривать до полной готовности с обеих сторон.
Подготовленное блюдо необходимо порционировать и сервировать.
Фото сгенерировано ИИ
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