Без хлопот и забот: сытный завтрак из одной картошки за 10 минут — вкуснющее блюдо для всей семьи

Рецепт вкусного и сытного завтрака

Приготовление сытного и вкусного завтрака не требует никаких усилий.

Ингредиенты:

1 очищенный картофель крупного размера,

1 ст. л. муки,

50 г твердого сыра,

3 ломтика плавленого сыра в индивидуальной упаковке,

1 куриное яйцо,

оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Технология приготовления

Картофель следует натереть на терке для корейской моркови, промыть в холодной воде и тщательно просушить в дуршлаге до удаления излишков влаги.

Затем картофельную массу необходимо поместить в глубокую емкость, добавить муку, посолить, поперчить и перемешать до однородности.

На разогретую сковороду с оливковым маслом выложить картофельную основу, распределив её по поверхности в форме блина, и обжарить с одной стороны.

После этого блин необходимо перевернуть, на одну его половину выложить тертый твердый сыр, разбить яйцо и поместить ломтики плавленого сыра.

Сложив блин пополам, обжаривать до полной готовности с обеих сторон.

Подготовленное блюдо необходимо порционировать и сервировать.

Фото сгенерировано ИИ

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