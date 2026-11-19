Не оливье и не «шуба»: на Новый год готовлю салат «Забавушка» с курочкой и грибами — Красная Огненная Коза будет довольна
Курица, жареные шампиньоны, яйца и сыр складываются в аккуратную слоеную горку. Блюдо выглядит нарядно, режется ровно и готовится из доступных продуктов. Подавайте охлажденным — так вкус раскрывается лучше.
Ингредиенты
- Отварная куриная грудка — 300 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Вареные яйца — 3 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Майонез — 150 г
- Зелень, соль, перец, растительное масло — по вкусу
Способ приготовления
Курицу нарежьте кубиками. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до румяности, посолите и поперчите. Яйца и сыр натрите на крупной терке.
Выкладывайте слоями: курица, грибы с луком, яйца, сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. Сверху украсьте зеленью и грибочком. Чтобы все пропиталось, поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Полезный совет от автора
Грибы обжаривайте до полной готовности, чтобы начинка не дала лишней влаги. Курицу не переваривайте — она должна остаться сочной.