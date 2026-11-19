Не оливье и не «шуба»: на Новый год готовлю салат «Забавушка» с курочкой и грибами — Красная Огненная Коза будет довольна

Если надоели привычные салаты, а гостей хочется удивить чем-то домашним и сытным, присмотритесь к этому рецепту.

Курица, жареные шампиньоны, яйца и сыр складываются в аккуратную слоеную горку. Блюдо выглядит нарядно, режется ровно и готовится из доступных продуктов. Подавайте охлажденным — так вкус раскрывается лучше.

Ингредиенты

Отварная куриная грудка — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Вареные яйца — 3 шт.

Твердый сыр — 100 г

Майонез — 150 г

Зелень, соль, перец, растительное масло — по вкусу

Способ приготовления

Курицу нарежьте кубиками. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до румяности, посолите и поперчите. Яйца и сыр натрите на крупной терке.

Выкладывайте слоями: курица, грибы с луком, яйца, сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. Сверху украсьте зеленью и грибочком. Чтобы все пропиталось, поставьте в холодильник на 1-2 часа.

Полезный совет от автора

Грибы обжаривайте до полной готовности, чтобы начинка не дала лишней влаги. Курицу не переваривайте — она должна остаться сочной.