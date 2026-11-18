Тыкву на кашу и суп больше не трачу: мешаю с творогом и в холодильник — утром готова нежная панна-котта

Как приготовить суфле из тыквы и творога

Тыквенные каши и супы надоели уже многим, поэтому лучше воспользоваться рецептом нежного суфле. По консистенции и вкусу десерт напомнит панна-котту. Весь секрет - в сочетании творога и пюре из тыквы.

Что понадобится

500 г тыквы очищенной, 300 г рассыпчатого творога, 25 г желатина, 100 мл воды, 3 столовые ложки сахара, ванилин - по вкусу.

Как готовить

Очистите тыкву от семян и кожуры, нарежьте небольшими кусочками. Доведите ее до готовности на пару в течение 15 минут. Желатин замочите в воде комнатной температуры, оставьте на 10 минут.

Тыкву и творог измельчите до гладкой консистенции с помощью блендера. Добавьте сахар, ванилин. Отдельно подогрейте желатин на водяной бане, вылейте его к тыквенной массе.

Взбейте массу блендером до пышности, перелейте по небольшим емкостям и поставьте в холодильник на 6 часов или на ночь. Сверху десерт лучше накрыть пищевой пленкой, сообщает progorod33.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова в сезон тыквы часто готовит этот десерт. Его консистенция получается настолько нежной, что суфле тает во рту. Большое значение имеет качество творога. Он не должен быть водянистым. Также важно выбирать продукт с высокой жирностью - чем она выше, тем суфле вкуснее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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