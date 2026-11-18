Не пирог, а ароматное чудо: заливаю абрикосы сметаной – на выходе кулинарный шедевр
Аромат абрикосового пирога создает атмосферу уюта, вызывая приятные ностальгические ассоциации.
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- сливочное масло — 125 г;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 65 г;
- яйца — 3 шт.;
- спелые абрикосы — 500 г;
- сметана — 180 г;
- тростниковый сахар — 90 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Технология приготовления
В миске соедините просеянную муку, сахар и соль. Добавьте натертое на крупной терке охлажденное сливочное масло и разотрите компоненты до образования крошки.
Введите яйцо и замесите эластичное тесто. Оберните его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 25–30 минут.
Параллельно подготовьте абрикосы: тщательно промойте плоды и удалите косточки.
В отдельной посуде смешайте сметану, яйца, тростниковый и ванильный сахар до получения однородной массы.
Охлажденное тесто раскатайте до необходимой толщины. Подготовьте форму для выпечки, застелив ее пергаментом, после чего аккуратно выложите тесто, сформировав бортики.
Поместите основу в предварительно разогретый до 180 °C духовой шкаф на 15 минут.
Извлеките подпеченную основу из духовки. Разместите на ней половинки абрикосов срезом вверх и равномерно распределите подготовленную сметанную заливку.
Верните изделие в духовой шкаф и выпекайте в течение 7 минут при аналогичной температуре до образования золотистой корочки и полной готовности начинки.
Фото сгенерировано ИИ
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