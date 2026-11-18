Не пирог, а ароматное чудо: заливаю абрикосы сметаной – на выходе кулинарный шедевр

Вкусный и ароматный пирог

Аромат абрикосового пирога создает атмосферу уюта, вызывая приятные ностальгические ассоциации.

Ингредиенты:

мука — 250 г;

сливочное масло — 125 г;

соль — 1 щепотка;

сахар — 65 г;

яйца — 3 шт.;

спелые абрикосы — 500 г;

сметана — 180 г;

тростниковый сахар — 90 г;

ванильный сахар — 10 г.

Технология приготовления

В миске соедините просеянную муку, сахар и соль. Добавьте натертое на крупной терке охлажденное сливочное масло и разотрите компоненты до образования крошки.

Введите яйцо и замесите эластичное тесто. Оберните его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 25–30 минут.

Параллельно подготовьте абрикосы: тщательно промойте плоды и удалите косточки.

В отдельной посуде смешайте сметану, яйца, тростниковый и ванильный сахар до получения однородной массы.

Охлажденное тесто раскатайте до необходимой толщины. Подготовьте форму для выпечки, застелив ее пергаментом, после чего аккуратно выложите тесто, сформировав бортики.

Поместите основу в предварительно разогретый до 180 °C духовой шкаф на 15 минут.

Извлеките подпеченную основу из духовки. Разместите на ней половинки абрикосов срезом вверх и равномерно распределите подготовленную сметанную заливку.

Верните изделие в духовой шкаф и выпекайте в течение 7 минут при аналогичной температуре до образования золотистой корочки и полной готовности начинки.

Фото сгенерировано ИИ

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