Соберете тонну с грядки: эти оранжевые гиганты будут предметом зависти соседей — устойчивые к фитофторе

Настоящие оранжевые гиганты

Этот сорт, выведенный российскими селекционерами, предназначен для салатного использования, однако он также оптимально подходит для различных видов переработки.

Ключевыми преимуществами сорта являются крупноплодность (масса плода достигает одного килограмма) и сбалансированные вкусовые характеристики, определяемые экспертами как сладко-острые.

Томаты «Бизон оранжевый» относятся к среднепоздней группе созревания: период вегетации составляет 120–125 дней с момента посева семян. Сорт пригоден для культивации как в открытом, так и в защищенном грунте.

Растения характеризуются мощным типом роста, при этом потенциальная урожайность с одного куста составляет до 10–12 плодов.

Сорт отличается относительной неприхотливостью, однако для достижения оптимальных показателей сахаристости, плотности мякоти и товарного вида рекомендуется размещение на хорошо освещенных участках.

Дополнительным преимуществом «Бизона» является высокая резистентность к основным патогенам, включая фитофтороз и различные виды гнилей.

Фото сгенерировано ИИ

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