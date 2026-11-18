Соберете тонну с грядки: эти оранжевые гиганты будут предметом зависти соседей — устойчивые к фитофторе
Этот сорт, выведенный российскими селекционерами, предназначен для салатного использования, однако он также оптимально подходит для различных видов переработки.
Ключевыми преимуществами сорта являются крупноплодность (масса плода достигает одного килограмма) и сбалансированные вкусовые характеристики, определяемые экспертами как сладко-острые.
Томаты «Бизон оранжевый» относятся к среднепоздней группе созревания: период вегетации составляет 120–125 дней с момента посева семян. Сорт пригоден для культивации как в открытом, так и в защищенном грунте.
Растения характеризуются мощным типом роста, при этом потенциальная урожайность с одного куста составляет до 10–12 плодов.
Сорт отличается относительной неприхотливостью, однако для достижения оптимальных показателей сахаристости, плотности мякоти и товарного вида рекомендуется размещение на хорошо освещенных участках.
Дополнительным преимуществом «Бизона» является высокая резистентность к основным патогенам, включая фитофтороз и различные виды гнилей.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Не капуста, а мечта занятого дачника: растет сама – крепкие кочаны срезаем через 45 дней.
Семь плодов с куста: посадите этот высокоурожайный сорт баклажанов — замучаетесь крутить икру.