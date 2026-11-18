Самый удобный город для жизни в России: недорогое жильё, много работы и статус культурной столицы — не зря туда массово переезжает молодёжь

Аренда жилья в Москве и Петербурге растет быстрее зарплат, а пробки съедают по два часа в день. На этом фоне все чаще звучит вариант, который раньше казался странным, — Челябинск.

ород с репутацией заводской окраины за последние годы заметно перестроился. Стоит разобраться, что здесь реально получает человек, решивший сменить прописку.

Жилье: цифры, которые меняют расклад

Однокомнатную квартиру в отдельных районах можно взять за 3–3,5 миллиона рублей, аренда стартует от 15–20 тысяч. В столице за эти деньги не снять даже комнату. Студентка Варвара Шарманова, переехавшая из Сочи, говорит: «В Челябинске хорошие университеты, жизнь спокойная и ровная, здесь удобно и недорого жить». Лайфхак: смотрите районы с развитой инфраструктурой — иногда квартира чуть дороже, но экономия времени на дорогу окупает разницу.

Работа: не только заводы

Челябинск остается промышленным центром, но этим не ограничивается. Средняя зарплата по городу за 2025 год составила около 92,5 тысячи рублей, в финансах и страховании платят порядка 124 тысяч. Развиваются IT, медицина, торговля. Хоккеист Михаил Григоренко, перебравшийся из Москвы, отметил: «В Челябинске пробок нет, все рядом, все близко, поэтому больше времени на отдых».

Что говорят те, кто уже переехал

Отзывы полярные. Один читатель написал: «Парков и набережной достаточно, чтобы навсегда забыть о депрессии». Другой возражает: «Город заводов и серых панелек». Правда посередине: прогулочная зона у воды и обновленные скверы действительно стали точками притяжения, но экология в районах рядом с предприятиями остается проблемой. По данным Челябинского ЦГМС, уровень загрязнения атмосферы за 2025 год оценивается как «высокий».