Что это значит для предпринимателей и жителей

Город решил не спешить с ужесточением налоговой нагрузки: законопроект, который готовился повысить ставки и отменить ряд льгот, сняли с рассмотрения по просьбе губернатора. Итог — для малого бизнеса пока всё остаётся как было, а решение отложено на позже.

Что предлагали изменить и почему отложили

Изначально планировали пополнить бюджет на 19 млрд рублей в 2027 году. Упрощённую ставку 7% по УСН намеревались сохранить только для промышленности и научных разработок с долей доходов от 70%, а для объектов дороже 300 млн рублей ввести налог на имущество 2,5% с поэтапным расширением перечня.

Льготы по транспортному и земельному налогам для предпенсионеров (мужчины 60, женщины 55 лет) предлагали отменить — но лишь для тех, кто достигнет этого возраста с 2027 года. Впрочем, 18 ноября документ исключили из повестки: окончательное решение отложено, передает источник.

Кто оказался в выигрыше от паузы

Пауза — хорошая новость для малого бизнеса и владельцев недвижимости: ставки и льготы не тронули, а значит, есть время спланировать финансы без резких скачков. Отсрочка также помогает ОЭЗ «Санкт‑Петербург» и региональному оператору по обращению с отходами, чьи преференции успели обсудить, но не закрепить.

Затягивание решения — не всегда плохая новость: оно даёт время спокойно адаптироваться. Главное — держать руку на пульсе и заранее готовить документы, чтобы изменения не застали врасплох.

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