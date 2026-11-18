Нашла идеальный маринад для грибов - в составе ничего лишнего: с ним даже шампиньоны вкуснее белых

Как приготовить маринад для грибов из самых простых ингредиентов

Для маринования грибов подходят не только опята, но и даже магазинные шампиньоны. Для этой цели лучше выбирать молодые грибы, которые не имеют признаков повреждения. Большое значение играет и маринад.

Идеальный маринад готовится из уксуса, соли, перца, лаврушки и сахара. С ним любые грибы станут вкуснее.

Что понадобится

2 литра воды, 8 столовых ложек соли, 1 стакан столового уксуса, 4 столовые ложки сахара, 5 лавровых листьев, 12 горошин черного перца, 4 бутона гвоздики, 4 горошины душистого перца.

Как готовить

Грибы очистите от мусора, вымойте и разрежьте на несколько частей. Отварите их в воде до готовности.

Приготовьте маринад из воды, соли, лаврового листа, сахара, гвоздики, перцев. Нагрейте жидкость, после чего влейте уксус. Погрузите грибы в маринад, прогрейте и сразу выключите огонь.

Подготовьте чистые банки, заполните их грибами и маринадом, закройте крышками. Отправьте в холодильник на несколько дней для настаивания.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует этот рецепт маринада не только для магазинных, но и лесных грибов. Он является универсальным. Для придания дополнительной пикантности можно добавлять семена горчицы.

Фото: Сгенерировано ИИ

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