Советский хрусталь бабке не везу — достаю из серванта и превращаю в модный декор: 5 гениальных идей

Лайфхаки с советским хрусталем - польза для каждой хозяйки

У многих хозяек найдутся хрустальные салатницы с ромбами и прочими узорами, которые было принято доставать только в праздники. Теперь такая посуда используется еще реже, но ей можно найти полезное применение.

Хрусталь выглядит дорого, поэтому он подойдет даже для современного интерьера. В каких целях получится использовать привычные салатницы?

Светильник с бликами

Хрусталь имеет разнообразные грани, которые будут сказочно смотреться на свету. Положите внутрь гирлянду на батарейках, имеющую теплый свет. Благодаря салатнице на стенах будут появляться красивые блики, создавая уют в доме.

Кашпо для комнатных растений

В хрустальную салатницу можно высадить небольшие комнатные цветы. Поместите в емкость маленький горшочек с отверстиями для выхода воды, засыпьте остальное пространство землей, песком или декоративными камнями. Даже самый скромный цветок начнет смотреться шикарно.

Подставка для украшений

Если салатница имеет небольшой размер, то она подойдет для хранения браслетов, сережек, колец и других украшений. Обычно для этой цели используют шкатулку, но хрусталь смотрится лучше.

Композиция для журнального столика

Глубокую салатницу можно заполнить галькой, выложить светодиодные свечи и украсить пустое пространство хвойными ветками. Получится прекрасная композиция, которая станет украшением стола.

Ваза для цветов

Если у вас есть низкие цветочные композиции, то в качестве вазы для них можно использовать хрусталь. Красиво в салатнике смотрятся розы, гвоздики, хризантемы, которые были предварительно подрезаны, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

У Полины Аксеновой есть несколько хрустальных салатников. Один из них она использует для хранения конфет и печенья. Сладости в этой емкости смотрятся гораздо аппетитнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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