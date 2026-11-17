Всего 3 полоски на подошву — и сапоги не скользят даже в чистый гололед: обувь держит сцепление лучше зимней резины

Делаем обувь менее скользкой с помощью герметика - хватит всего трех полосок

После наступления холодов большую опасность представляет гололед, из-за чего любой выход на улицу превращается в испытание. Помочь в этом случае может обычный силиконовый герметик. После подсыхания он превращается в эластичную резину, из-за чего даже сапоги с гладкой подошвой перестанут скользить.

Как подготовить обувь к обработке

Вымойте подошву с мылом, что позволит убрать грязь, пыль, реагенты и песок. Те участки, на которые будет наноситься герметик, следует обезжирить. Для этого подойдет обычный спирт.

При гладкой подошве потребуется воспользоваться наждачной бумагой. Это необходимо для образования потертостей, благодаря которым герметик будет лучше держаться.

Нанесение герметика

Откройте герметик и нанесите его в три области зимней обуви: под подушечкой стопы, ближе к пятке и в передней части. Полоски должны быть выпуклыми, так как именно они будут препятствовать скольжению по снегу и льду.

Время на высыхание

Герметик должен полностью подсохнуть, иначе весь силикон будет удален. Оставьте обувь на сутки или на 48 часов. Точное время сушки зависит от производителя, поэтому изучите информацию на упаковке.

Если герметик полностью высох, то его хватит до конца зимнего сезона. Он без проблем выдерживает морозы и реагенты, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова обычно прикрепляла на обувь кусочки наждачной бумаги или липкий пластырь, но таких лайфхаков хватало буквально на считанные дни. В этом сезоне автор намеревается использовать именно герметик. Лучше подобрать качественное средство.

Фото: Сгенерировано ИИ

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