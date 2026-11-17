Ни пыли, ни шума — собрала за вечер без мастера: панели под венге с Ozon превратили балкон в стильную «конфетку»

Если вы долго откладывали ремонт балкона из-за нехватки времени и финансов, то присмотритесь к легким ПВХ-панелям с рисунком под венге.

Это выразительная древесная фактура темных оттенков, которая сочетается со светлыми тонами. Есть модели, которые крепятся к стене на клей и не требуют ни обрешетки, ни сверления.

Как найти подходящие панели

Если у вас маленький балкон, ознакомьтесь с вариантами легких панелей для бескаркасного монтажа. При выборе учитывайте толщину и жесткость материала, разрешенный температурный диапазон, устойчивость к солнечным лучам, возможность приклеивания прямо к стене.

Лучше всего оформить панелями одну стену или нижнюю часть балкона. Оставшуюся поверхность оставьте светлой.

Подготовка стен

На поверхности не должно быть рыхлой штукатурки, отходящей краски, пыли и загрязнений. Если есть выбоины и трещины, их необходимо заделать.

Проверьте, что в углах и возле окон нет следов плесени, конденсата или протечек. Если есть, то перед установкой панелей устраните причину проблемы. Если вы закроете такие места пластиком, то ситуация усугубится.

Очистите поверхность стены, нанесите шпателем грунтовку и подождите, пока она не высохнет.

Как быстро и просто установить пвх-панели

Помимо панелей и декоративных уголков с профилями для стыков, подготовьте такие инструменты:

подходящий для основания стены и панелей клей;

строительный уровень;

рулетка;

угольник;

карандаш;

мелкозубая ножовка.

Монтировать панели начинайте с угла, который привлекает к себе больше всего внимания. Аккуратно выставите первую панель по уровню, не допуская ни малейшего отклонения. В противном случае в последней полосе появится значительный перекос.

Нанесите на поверхность клей, приложите панель и прижмите. Продолжайте устанавливать панели с учетом соединений и зазоров по краям и в местах примыкания, чтобы расширение пластика не испортило материал.

Используя профили, оформите стыки, углы и места примыкания к полу и потолку.

Мыть отделку можно только после того, как клей полностью высохнет.